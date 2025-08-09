مفاوضات لإعادة ميتروفيتش إلى البريميرليج

كشفت تقارير صحفية خارجية عن دخول نادي ليدز الإنجليزي في مفاوضات للتعاقد مع ألكسندر ميتروفيتش، لاعب نادي الهلال السعودي، في الصيف الجاري.

وذكرت صحيفة سبورتيسمو الصربي أن دانييل فارك، المدير الفني لنادي ليدز قد أجرى اتصالًا مباشرًا مع ميتروفيتش، عبّر خلاله عن اهتمامه الكبير بضم اللاعب، ورغبته في أن يكون جزءًا من مشروع الفريق الطموح للموسم الجديد.

وأشارت صحيفة اليوم السعودية إلى أن الإيطالي سيميوني إنزاجي، المدير الفني للهلال، أبدى موافقته على مغادرة ميتروفيتش وعدم استمراره مع الفريق في الموسم القادم.

ويرتبط اسم نادي الهلال السعودي في الفترة الحالية بالتعاقد مع داروين نونيز، مهاجم ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد التوصل لاتفاق مبدئي على بنود الصفقة.

ويمتلك ألكسندر ميتروفيتش سجلًا لافتًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خاض 129 مباراة، أحرز خلالهم 38 هدفًا، وصنع 11 آخرين، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 49 مساهمة.