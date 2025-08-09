تقارير عن مقتل عناصر من الجيش اللبناني إثر انفجار ذخائر

تحدثت وسائل إعلام لبنانية، السبت، عن مقتل عناصر من الجيش اللبناني إثر انفجار وقع في جنوب البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "انفجرت ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على الجنوب بفريق هندسة تابع للجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين قضاء صور، ومعلومات عن وقوع ٳصابات بينهم قتلى".

وفي وقت سابق السبت، حذر الجيش اللبناني من تعريض أمن البلاد للخطر في ظل ما تشهده من تحديات، مؤكدا أنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي.

وقالت قيادة الجيش، في بيان أصدرته على موقعها الإلكتروني، إنه "في ظل ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية في المرحلة الراهنة، ولا سيما استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته وانتهاكاته للسيادة الوطنية، إلى جانب الوضع الأمني الدقيق، ظهرت دعوات من قبل أفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بتحركات احتجاجية، ونشر مقاطع فيديو مفبركة تهدف إلى إثارة التوتر بين المواطنين".

وحذّرت قيادة الجيش "المواطنين من تعريض أمن البلاد للخطر من خلال تحركات غير محسوبة النتائج".