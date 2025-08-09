روسيا: 43 هزة أرضية ارتدادية في كامتشاتكا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية في إقليم "كامشاتكا"، اليوم السبت، أن الهزات الارتدادية مستمرة في منطقة "كامشاتكا"، بعد الزلزال القوي الذي وقع في 30 يوليو؛ حيث سجل علماء الزلازل خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 43 هزة أرضية.

وذكرت الوزارة - وفق بيان أذاعته وكالة "سبوتنيك" الروسية - أن إحدى الهزات الارتدادية شعر بها سكان المناطق السكنية في الإقليم، مشيرة إلى أن مراكز الإيواء المؤقتة في "بيتروبافلوفسك كامشاتسكي" و"فيليوتشينسك" استضافت خلال اليوم الماضي 61 شخصًا.

وشهدت "كامشاتكا" - في 30 يوليو الماضي - أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة تصل إلى 8.8 درجة على مقياس ريختر، وقد شعر بهزات بلغت قوتها حتى 8 درجات سكان جزر الكوريل الشمالية.