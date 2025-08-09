 وزارة الأوقاف تنظم ندوة توعوية للنشء حول آداب الطريق وتعزيز السلوك الحضاري بالإسكندرية - بوابة الشروق
السبت 9 أغسطس 2025
فهد أبو الفضل
نشر في: السبت 9 أغسطس 2025 - 6:04 م | آخر تحديث: السبت 9 أغسطس 2025 - 6:04 م

نظَّمت وزارة الأوقاف ندوة توعوية للنشء بمسجد الحديد والصلب بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، بعنوان "آداب الطريق واحترام إشارات المرور"، ضمن فعاليات البرنامج الصيفي، بهدف تعزيز الوعي والسلوك الحضاري لدى الأجيال الصاعدة، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبحضور الواعظة عزيزة بريقع.

وخلال الندوة، قدَّمت الواعظة مجموعة من التوجيهات حول السلوكيات الإيجابية التي ينبغي أن يتحلى بها الطفل أثناء السير في الطريق، مؤكدة أهمية الالتزام بالآداب العامة، واحترام الآخرين، والحفاظ على النظام، وعدم التعدي على الممتلكات العامة، إضافة إلى الالتزام بإشارات المرور وتعليم الأطفال قواعد العبور الآمن.

وشددت على أن الطريق ليس مجرد ممر، بل مساحة للتعامل الأخلاقي والتعاون، وجزء من مسئولية المسلم في التحلي بالخلق القويم والوعي المجتمعي، مشيرة إلى أن غرس هذه القيم منذ الصغر يُسهم في إعداد جيل واعٍ يحترم القوانين وحقوق الآخرين، بما يعزِّز مظاهر التحضر في المجتمع ويحد من السلوكيات السلبية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة فعاليات تنفذها وزارة الأوقاف بمختلف المحافظات، لحماية النشء من المفاهيم المغلوطة، وتنمية وعيهم الديني والوطني، في إطار جهودها لبناء شخصية متوازنة تقوم على الفهم الرشيد والأخلاق القويمة.

