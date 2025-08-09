الشرطة الأمريكية تقتل مشتبها به في إطلاق النار قرب جامعة إيموري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت الشرطة الأمريكية، بوقوع إطلاق النار في ولاية أتلانتا وقع قرب جامعة إيموري ومراكز السيطرة على الأمراض.

وقالت الشرطة، في أنباء عاجلة، إنها قتلت المشتبه بإطلاقه النار قرب جامعة إيموري.

وذكرت قناة NBC، أن مكتب التحقيقات في جورجيا يقود التحقيق في حادثة إطلاق النار في أتلانتا.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمريكية أن الشرطة تتعامل مع بلاغ عن إطلاق نار نشط في حرم جامعة إيموري بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، بالقرب من مدخل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال موظفون في مراكز السيطرة على الأمراض إن رصاصات ضربت نوافذ عديد من المباني في الحرم الجامعي للوكالة الاتحادية.

وحذرت الجامعة الطلاب وغيرهم في الحرم الجامعي، وطالبتهم بالاحتماء في أماكن آمنة، وكتبت في تحذير على موقعها الإلكتروني: "اهرب، اختبئ، قاتل".