البحيرة تبدأ خطة موسعة لمواجهة تلوث الهواء وإزالة المكامير المخالفة

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة نوبات تلوث الهواء خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 2025، من خلال وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة والجهات المعنية.

وأوضحت المحافظ أن الخطة تتضمن إجراءات تنفيذية ورقابية مشددة، أبرزها:

- وقف تشغيل الصناعات الملوِّثة للبيئة مثل المسابك، مكامير الفحم، والفواخير خلال فترة القرار.

- حظر تشغيل المسابك المرخّصة من الساعة الخامسة مساءً وحتى السابعة صباحًا لليوم التالي.

- غلق مصانع الطوب غير المرخّصة، ومنع الحرق المكشوف، وتشديد الرقابة على المقالب العمومية بالتنسيق مع الحماية المدنية.

- تكثيف الرقابة على المركبات بالتعاون مع إدارة مرور البحيرة لضبط المخالفين لقانون البيئة بشأن انبعاثات العوادم.

- المرور على الصناعات الصغيرة (مكامير الفحم، مصانع طوب الطفلة، الفواخير، المسابك، مقالب القمامة) وتنفيذ قرارات إزالة المكامير العشوائية بالتعاون مع الوحدات المحلية.

- منع الحرق المكشوف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

- تنظيم ورش عمل للمزارعين للتوعية بأضرار حرق قش الأرز وأهمية كبسه من الناحية الاقتصادية والبيئية.

- التفتيش على الصناعات الملوِّثة للهواء، ومتابعة رفع نواتج تطهير الترع والمصارف والتخلص من المخلفات البلدية، ومراقبة المحطات الوسيطة، ومنع ظهور المقالب العشوائية.

- متابعة الالتزام بمواعيد الغلق للمنشآت الصناعية (مكامير الفحم المطوَّرة، الفواخير، مصانع الطوب، المسابك)، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

- قيام غرفة عمليات المحافظة بالمتابعة على مدار 24 ساعة، والتواصل مع وزارة التنمية المحلية عبر مركز السيطرة – الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، للإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو أزمات بيئية.

وأكدت عازر أن رؤساء الوحدات المحلية سيعملون بالتنسيق مع شرطة المرافق لمتابعة تنفيذ الغلق المسائي للأنشطة الصناعية الملوِّثة، مشددة على التزام المحافظة بتطبيق القانون بكل حزم، حفاظًا على الصحة العامة ومنع التلوث الهوائي، خاصة في موسم الخريف الذي يشهد زيادة في معدلات الملوثات الجوية.