 مسئولون: مقتل جنديين هنديين ومسلح مشتبه به في اشتباكات بكشمير الهندية
السبت 9 أغسطس 2025 12:36 م القاهرة
مسئولون: مقتل جنديين هنديين ومسلح مشتبه به في اشتباكات بكشمير الهندية

(أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: السبت 9 أغسطس 2025 - 12:23 م | آخر تحديث: السبت 9 أغسطس 2025 - 12:23 م

أعلن مسئولون، اليوم السبت، مقتل جنديين هنديين ومسلح مشتبه به، في واحدة من أطول الاشتباكات المسلحة في القسم الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وذكر المسئولون أن الاشتباكات بدأت في الأول من أغسطس الجاري، بعدما فرضت القوات الهندية طوقا أمنيا على منطقة غابات آخال في مقاطعة كولجام جنوبي البلاد، إثر ورود بلاغ يفيد بوجود مجموعة من المتمردين هناك.

وأضاف المسئولون أن الجنود نفذوا عمليات بحث عديدة في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع سلسلة من الاشتباكات المسلحة مع المسلحين، أسفرت في البداية عن مقتل مسلح واحد وإصابة سبعة جنود.

ومنذ ذلك الحين، تتواصل الاشتباكات المتقطعة في المنطقة، حيث نشرت مروحيات ومُسيرات لمواجهة عدد غير محدد من المسلحين في منطقة الغابات الشاسعة.

