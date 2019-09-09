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تراجع النمو الاقتصادي في اليابان

طوكيو - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 3:08 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 3:08 ص

أظهر تقرير صدر عن الحكومة اليابانية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي قدره 3ر1 %في الربع الثاني الممتد من أبريل إلى يونيو، وذلك بتعديل عن تقدير أولي قدره 8ر1 %.

وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني إن هذه المراجعة جاءت تمشيا مع توقعات المحللين في آخر استطلاع أجرته صحيفة "نيكي بزنس ديلي" اليابانية.

وذكر المكتب أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 2ر0 % على أساس ربع سنوي، وبتعديل عن التقديرات الأولية للنمو بنسبة 5ر1 % ومقارنة بانكماش بنسبة 2ر0 % خلال الربع الأول.

وقال المكتب إن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان، ارتفع بنسبة6ر0 %، دون تغيير عن المراجعة الأولية.


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