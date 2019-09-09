«مستقبل وطن» يعيد تشكيل أمانته المركزية ويلغى الأمانات المتخصصة

استمرار أشرف رشاد الشريف رئيسًا للحزب ومنظور والقصبى وعابد نوابه



أعاد حزب «مستقبل وطن» تشكيل أمانته المركزية، وأجرى تغييرات تنظيمية، أمس، مع استمرار النائب عاطف ناصر فى موقعه رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس.

وقال الأمين العام للحزب حسام الخولى، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن التغيرات طبيعية وتحدث كل فترة، ولا يوجد أى قيادى بعيد عن التقييم، مشيرا إلى إلغاء الأمانات المتخصصة، واستحداث أمانات داخل التشكيل التنظيمى.

وأضاف أن الهدف من التغييرات هو ضخ دماء جديدة للحزب، حيث أصبحت الأمانة المركزية تضم 51 شخصا، و37 أمانة داخلية من بينها أمانات الخارجية، والنقل، والزراعة، والصناعة، وغيرها، كما أصبحت هناك أمانات فى كل محافظة تضم كل منها 15 شخصا، بجانب انضمام شخصيات عامة جديدة للحزب.

وأكد أن الاستحقاقات الانتخابية هى امتحان للأحزاب، وأن «مستقبل وطن» موجود بشكل يومى فى الشارع، حيث نظم قياداته ونوابه جولات فى المحافظات خلال 18 يوما، واجتمعوا بالنواب والأعضاء من أجل تنشيط العمل الحزبى، فضلا عن الأنشطة الأخرى، التى تشمل إقامة معارض أو عمل قوافل طبية، وغيره.

وقال أمين التنظيم بحزب «مستقبل وطن» عصام هلال، إن التغييرات الأخيرة هدفها توسيع مشاركة القيادات داخل الأمانة المركزية، واستحداث أمانات يستلزمها العمل الحزبى من خلال تحركاتنا الفترة الماضية، والنزول على الأرض والحديث مع القيادات البرلمانية والحزبية بالمحافظات.

وأشار، فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى انضمام عدد من الشخصيات العامة المتميزة للأمانة المركزية، فضلا عن وجود أكثر من وزير سابق حاليا داخل الأمانة المركزية، موضحا أنه فى إطار الخطة تم عقد لقاءات مع قيادات فى 27 محافظة، من أجل استكمال البنيان التنظيمى حتى مستوى الوحدة الحزبية، على أن تكتمل إعادة تشكيل أمانات المحافظات فى ديسمبر القادم.

وأكد أمين التنظيم أن الحزب مستعد لخوض انتخابات مجلسى النواب والشيوخ والمحليات المقبلة، ولديه كوادر للمنافسة على جميع المواقع بشكل منفرد، لكن اذا استلزمت المصلحة الوطنية الدخول فى تحالف أو ائتلاف فلا مانع لدى الحزب.

وأشار إلى أن الهدف من لقاءات أمانات المراكز والمحافظات وأخرى مع الهيئة البرلمانية هو تنشيط العمل الحزبى، وواصل: «بحثنا خطة التحرك فى الشارع من أجل مساندة الدولة المصرية ودعم المواطنين، ونسعى خلال الفترة المقبلة لتنفيذ العديد من الفاعليات الخدمية بالمحافظات، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوعيتهم من جشع التجار، وارتفاع أسعار السلع الأساسية».

ووفقا للقرار رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٩، يعاد تشكيل الأمانة المركزية للحزب، بحيث يستمر أشرف رشاد الشريف رئيسا للحزب، ومحمد منظور وعبدالهادى القصبى وعلاء عابد فى مواقعهم نوابا لرئيس الحزب.

وتضمن التشكيل استمرار حسام الخولى أمينا عاما للحزب، فضلا عن 5 أمناء عموم مساعدين، وهم النائب كريم درويش، ومحمد جمال، الجارحى، وأكمل الله فاروق، وعماد سعد، وعبدالحميد بدوى دمرداش.