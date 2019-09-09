أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا أنه لأول مرة في الجامعات المصرية ينطلق مشروع الأولمبياد المدرسي من جامعة طنطا لاكتشاف الموهوبين رياضياً وتأهيلهم للمشاركة في الأولمبياد، موضحاً أن المشروع هدفه تجهيز وصناعة بطل أوليمبي والمنافسة على منصة التتويج العالمية.



وقالت الدكتورة عزة الوسيمي عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا إن المشروع يدعم مفهومي الصحة والرياضة من خلال توسيع الممارسة الرياضية الصحيحة ، بالاضافة الي تغيير ثقافة الرياضة المدرسية.



وأوضح الدكتور علاء حلويش وكيل كلية التربية الرياضية بطنطا للدراسات العليا والبحوث ومدير المشروع أن هناك لجنة فنية ستجوب المدارس في طنطا والمحلة الكبرى وكفر الزيات لاختيار الطلاب الموهوبين رياضياً في الألعاب الفردية مثل الكاراتيه والجودو وسلاح الشيش والسباحة والجمباز ، وفي الألعاب الجماعية مثل كرة السلة واليد والطائرة ، لافتا الي أن انتقاء الطلاب سيتم من خلال قياسات جسمية وبدنية وبعض القدرات الحركية من سن ١٠ سنوات وحتى ١٤ سنة للأولاد و ١٥ سنة للبنات.



وأكد حلويش علي إلحاق الطلبة الذين سيتم اختيارهم بمراكز تدريب متخصصة يوجد بها جهاز فني واداري ومشرف عام، حيث يتم تدريبهم وإجراء منافسة بين الطلاب ومنافسة تأهيلية في كل لعبة، وفي اليوم الأوليمبي سيتم تقييم نتاجات التعلم ، مشيرا الي أن هناك ٣ مراكز تدريبية بطنطا والمحلة وكفر الزيات ، ويستهدف المشروع الطلاب الغير مسجلين في الاتحادات الرياضية.



وأضاف أن المشروع يستهدف أيضا تأهيل الكوادر الشابة من خلال مشاركتهم بالمشروع في الادارة والتنظيم واللجان العاملة على نحو يساهم في اعدادهم وتنمية وصقل خبراتهم.



وقال د. مجدي وكوك منسق عام المشروع إن تدريب الطلاب سيتم بالمجان بمراكز التدريب من خلال كوادر عالية الكفاءة ، موضحاً أن المستهدف في نهاية المشروع اختيار ١٠٠ طالب وطالبة من الرياضات المستهدفة بالمشروع، وتأهيلهم بعد ذلك ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي من خلال المعسكرات والمنافسات الدولية.



وقال د. عمرو وكوك مسئول الاتصال المؤسسي والحكومي إن المشروع يشارك فيه مؤسسات وجهات حكومية وخاصة ، من خلال شراكات استراتجية تدعم وتعزز مستهدفات المشروع في مراحله المختلفة ، مشيرا إلى أن أولى هذه الشراكات مع مديرية التربية والتعليم بالغربية.