 النمسا تفرض التعادل على بولندا في تصفيات يورو 2020 - بوابة الشروق
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النمسا تفرض التعادل على بولندا في تصفيات يورو 2020

د ب أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 10:59 م | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 10:59 م

عزز منتخب بولندا موقعه في صدارة المجموعة السابعة بتصفيات يورو 2020 رغم تعادله سلبيا مع ضيفه النمساوي اليوم الاثنين في الجولة السادسة من مباريات المجموعة السابعة.

ويتصدر منتخب بولندا ترتيب المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة مقابل عشر نقاط للنمسا في المركز الثالث.

وفي باقي مباريات المجموعة فازت مقدونيا على مضيفتها لاتفيا 2 /صفر، ورفع منتخب مقدونيا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع فيما تتذيل لاتفيا جدول الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وسجل جوران بانديف وإينيس بردهي هدفي منتخب مقدونيا في الدقيقتين 14 و17.


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