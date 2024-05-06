ألمانيا تعلن عزمها تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية بعيدة المدى

صرح رئيس شركة "راينميتال" الدفاعية الألمانية أرمين بابرغر، بأن الشركة ستزود أوكرانيا بـ "مئات الآلاف" من قذائف المدفعية هذا العام، بما في ذلك نماذج أولية يصل مداها إلى 100 كيلومتر.

وقال بابرغر لصحيفة Handelsblatt: "ستقوم الشركة هذا العام بإرسال "مئات الآلاف من القذائف" إلى أوكرانيا، بما في ذلك نماذج أولية لقذائف مدفعية يصل مداها إلى 100 كيلومتر".



ووفقا له فإن "المدفعية ستغير قواعد اللعبة".

وتبني شركة "راينميتال" مصنع مدفعية جديدا في ألمانيا، وتنشئ موقعا صناعيا جديدا في ليتوانيا. كما تخطط الشركة لبناء مصنع للمدفعية في أوكرانيا.

كما أكدت شركة الدفاع الألمانية "هنسولدت" الجمعة الماضية أنها ستقوم بتزويد أوكرانيا بستة رادارات للمراقبة الجوية "TRML-4D" في عام 2024 كجزء من طلبية تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون يورو.

وأعلنت الحكومة الألمانية الاثنين الماضي عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل من بين أمور أخرى 10 مركبات مشاة قتالية من طراز "ماردر" بالإضافة إلى قذائف لدبابات "ليوبارد 2".

وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانية حل النزاع، وأن مشاركة دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع هي "لعب بالنار".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.