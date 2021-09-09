أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق بلادها إزاء تغيير السلطة بالقوة في غينيا، مطالبة في الوقت نفسه بإطلاق سراح الرئيس الغيني ألفا كوندي.

وقالت زاخاروفا للصحفيين اليوم الخميس:" نُعرب عن انزعاجنا بشأن تغيير السلطة بالقوة في غينيا، ونطالب بالإفراج عن الرئيس ألفا كوندي وضمان حصانته".

وأضافت: نحن نعتبر أنه من الأهمية بمكان منع تصعيد التوتر، ونرى ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة الوضع إلى الوضع الدستوري"، مشيرة إلى أن بلادها تواصل مراقبة تطورات الوضع في غينيا عن كثب.

وكانت السفارة الروسية في كوناكري أعلنت أن السفير الروسي في غينيا التقى أمس الأربعاء مع قائد الانقلاب العسكري، الذي عزل الرئيس ألفا كوندي قبل أيام.

يُذكر أن القوات الخاصة الغينية تحت قيادة مامادي دومبويا أعلنت في الخامس من سبتمبر الجاري احتجاز الرئيس ألفا كوندي وتعطيل العمل بالدستور وإغلاق الحدود.