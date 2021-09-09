ألمانيا تسلم موريتانيا أكثر من 213 ألف جرعة مضادة لكورونا

تسلمت موريتانيا، فجر اليوم الخميس، في مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي" دفعة جديدة من لقاح آسترازينكا المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر بيان لوزارة الصحة الموريتانية اليوم أن وزير الصحة الدكتور سيدي لد الزحاف تسلم الشحنة التي تتكون من213 ألفا و600 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا.

وقال وزير الصحة الموريتاني إن هذه الدفعة هي الخامسة من نوعها في إطار مبادرة "كوفاكس" العالمية.

وأضاف "استلمنا حتى الآن ثلاث دفعات من لقاح (أسترازينيكا) وشحنة من لقاح (جونسون)، مشيرا إلى أن هذه هي الشحنة الخامسة.

وأوضح أن هذه الشحنة تتكون من 213 ألفا و600 جرعة سيتم صرفها كجرعة أولى، مطمئنا في الوقت ذاته كل المطعمين بالحصول على الجرعة الثانية في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن أي دفعة سيتم صرفها في أسرع وقت للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

بدورها، أوضحت السفيرة الآلمانية المعتمدة لدى موريتانيا "إيزابل هنا" أن هذه الدفعة هي أولى دفعة من ألمانيا لموريتانيا في إطار مبادرة "كوفاكس" الدولية لدعم برنامج التلقيح ضد "كوفيد-19" في موريتانيا.