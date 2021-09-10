مصطفى بكري يناشد السيسي إطلاق حملة قومية لمواجهة المخدرات

ناشد الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق حملة قومية لمواجهة وباء المخدرات، لافتًا إلى أن المخدرات حرب خبيثة وتفقد الإنسان عقله وتجعله يرتكب الجرائم.



وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن هناك مافيا داخلية وخارجية لتجارة المخدرات وتستخدم كل الأساليب لتنفيذ مخططاتها التدميرية، مشيرًا إلى ثقته في الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في حماية البلاد من خطر المخدرات.



ودعا الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حملة لمكافحة المخدرات مثل إطلاق عشرات الحملات لمواجهة الأوبئة والأمراض التي تصيب المجتمع، قائلًا إن وباء المخدرات يأتي على رأسها.



وأضاف أن الأمل كبير في كتابة التاريخ في مصر بتطهيرها من وباء المخدرات كما تطهرت من أمراض كثيرة كانت جاثمة على صدور المصريين.





