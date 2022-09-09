العدل الأمريكية تستأنف ضد قرار المحكمة بشأن تعيين محقق خاص في قضية ترامب

تعتزم وزارة العدل الأمريكية استئناف قرار قضائي يوافق على طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتعيين محقق خاص لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) من منزله في فلوريدا.



ويوقف هذا الحكم بشكل مؤقت استخدام التسجيلات لأغراض التحقيق.



وأخطرت وزارة العدل القاضية أيلين كانون أمس الخميس، بأنها سوف تتقدم باستئناف أمام دائرة محكمة الاستئناف الأمريكية الحادية عشرة.



ووافقت القاضية كانون يوم الإثنين الماضي على الاستعانة بخبير قانوني، مستقل، لمراجعة أكثر من 11 ألف وثيقة ومادة تسجيل جرى مصادرتها خلال تفتيش منزل ترامب في مارالاجو في الثامن آب/أغسطس بعد موافقة المحكمة.



ووافقت القاضية على السماح باستمرار المراجعة من جانب الأمن الوطني، ولكنها منعت وزارة العدل من استخدام المواد المصادرة لحين انتهاء مراجعة من جانب المحقق الخاص .



وقالت وزارة العدل إن تعيين محقق خاص ليس أمرا ضروريا، ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن المسؤولين أنهوا بالفعل مراجعة الوثائق.