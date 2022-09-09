النيابة تطلب تحريات إصابة طفل قفز بمنور عقار إثر إحتراق شقة في الإسكندرية

طلبت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، الخميس، تحريات المباحث حول نشوب حريقًا بشقة سكنية، كائنة في الطابق الأخير، منطقة الدرايسة، الهانوفيل، وأسفر عن إصابة طفل يدعى "إبراهيم.ع.ال"، 9 أعوام، تلميذ، إثر قفزه من الشقة في منور العقار هربًا من النيران.

وقررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية؛ لمعاينة موقع الحريق، وسؤال شهود العيان من الجيران، والمصاب حال تحسن حالته حول ملابسات نشوب الحريق، وطلبت تقريري الحماية المدنية والأدلة الجنائية، لتحديد بداية ونهاية وملابسات نشوبه.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، وغرفة عمليات حي العجمي، حول نشوب حريقًا في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، وأسفر عن إصابة طفل، وتم السيطرة عليه.

وبانتقال الشرطة رفقة سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية، والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي أجزاء العقار، وجرى وضع سياج تأميني في محيط الحريق، وقطع المرافق عنه، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق في الشقة التي يقطنها "عبدالراضي.ال.ع"، 45 عامًا، عامل، وزوجته "نور الهدى.إ.م"، 38 عامًا، ربة منزل، ونجليهما "أنعام"، 4 أعوام، و"إبراهيم"، 9 أعوام، بسبب حدوث ماسٍ كهربائي في شاشة التليفزيون، ما أدى إلى احتراق مختويات صالة الشقة.

وأضافت التحقيقات أنه وأثناء الحريق قفز الطفل، من نافذة المطبخ في منور العقار، مما أسفر عن إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر في الساق اليسرى، وكسر في الذراع الأيسر، وكسر في الحوض.

جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى العجمي العام لاسعافه، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.