لقطات من تتويج الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل

توج فريق الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل، مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد فوزه على نظيره الزمالك بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأهدر الثنائي محمود حمدي «الونش» وأحمد سيد «زيزو» ركلتي ترجيح لنادي الزمالك في مباراة اليوم، بينما سجل محمد أشرف «روقا» ركلة الترجيح الوحيدة للفارس الأبيض، فيما سجل لاعبو الهلال جميع الركلات الترجيح التي أتيحت لهم خلال أحداث المباراة.

وكرم سلمان الفرج قائد فريق الهلال زميله عبدالله المعيوف خلال مراسم التتويج بـ سوبر لوسيل، حيث منحه شارة قيادة الفريق لكي يرفع كأس البطولة، وذلك بعد تألقه في التصدي للركلات الترجيح أمام الزمالك.

ورفع المعيوف لقب كأس سوبر لوسيل مساء اليوم الجمعة، وسط فرحة عارمة من زملائه في الفريق خلال مراسم التتويج، والتي شهدت حضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد منصور عضو مجلس إدارة الزمالك.