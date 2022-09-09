قلعة بالمورال: قصة المنزل الأسكتلندي الذي أحبته الملكة إليزابيث الثانية

كان حب الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، لمنزلها في بالمورال، في رويال ديسايد، معروفا بشكل كبير.

أمضت الملكة معظم الصيف في المقاطعة الريفية التي تبلغ مساحتها 50 ألف فدان في أبردينشير، وكانت عادة ما تذهب إليها بصحبة زوجها المحبوب الراحل الأمير فيليب وعائلتها.

قلعة بالمورال، المحاطة بالمناظر الريفية، هي المكان الذي أمضت فيه إجازة سعيدة، بداية من زيارتها الأولى مع جديها الملك جورج الخامس والملكة ماري وهي طفلة صغيرة، وحتى الأشهر الأخيرة من حياتها.

أقامت الملكة العديد من الحفلات الملكية في حدائقها بالهواء الطلق هناك واستمتعت بمشاهدة فاعليات ألعاب برايمار هايلاند (ألعاب تقليدية اسكتلندية) مع أعضاء آخرين من العائلة المالكة.

كما أمضت مع الأمير فيليب الكثير من سنواته الأخيرة في بالمورال، وظلا هناك معا أثناء الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا وأمضيا الذكرى السنوية الثالثة والسبعين لزواجهما هناك في نوفمبر 2020.

كانت بالمورال أحد مساكن العائلة المالكة البريطانية منذ عام 1852، عندما اشترى الأمير ألبرت، زوج الملكة فيكتوريا، المقاطعة وقلعتها الأصلية من عائلة فاركوهارسون. ثم تبين أن المنزل صغير جدا وتم إنشاء قلعة بالمورال الحالية.

القلعة نفسها هي مثال للعمارة البارونية الاسكتلندية، وتصنفها مؤسسة البيئة التاريخية في اسكتلندا كمبنى مدرج من الفئة A. وتم الانتهاء من بناء القلعة الجديدة في عام 1856 وهدمت القلعة القديمة بعد ذلك بوقت قصير.وتظل ملكية خاصة للملكة وليست جزءا من ممتلكات التاج البريطاني.

وهي مقاطعة تحتوي على مرافق زراعية ومستنقعات طائر الطهيوج، وغابات، وأراضٍ زراعية، بالإضافة إلى قطعان الغزلان وأبقار المرتفعات والمهور.

وكانت العائلة المالكة في بالمورال عندما توفيت الأميرة ديانا، في 31 أغسطس 1997، وأصبحت محط الأنظار بعد ذلك.

في صباح يوم الأحد بعد وفاة الأميرة ديانا، حضرت الملكة والأمراء تشارلز وويليام وهاري قداسا في الكنيسة في كراثي كيرك القريبة.وفي طريقهم إلى المنزل شاهدوا الأزهار والرسائل التي تركها الجمهور لوداع وتأبين ديانا.وهذه مجموعة صور تاريخية للملكة وعائلتها في بالمورال على مر السنين: