 أوكرانيا تطالب بتعويضات من روسيا قيمتها 300 مليار دولار بسبب الحرب - بوابة الشروق
الجمعة 9 سبتمبر 2022 5:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

أوكرانيا تطالب بتعويضات من روسيا قيمتها 300 مليار دولار بسبب الحرب

د ب أ
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 5:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 5:02 ص

قال وزير العدل الأوكراني دنيس ماليوسكا إن بلاده تسعى للحصول على أكثر من 300 مليار دولار كتعويضات من روسيا بسبب الحرب ضدها.

وتعتزم كييف السعي لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تعويض دولية، حسبما قال ماليوسكا في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية في تصريحات نشرت اليوم الجمعة.

وفي الوقت الذي يقدر فيه الضرر الذي لحق بالبنية التحتية الأوكرانية بسبب الغزو الروسي بأعلى كثيرا من المبلغ الذي ذكره ماليوسكا، إلا أن رقم 300 مليار دولار هو قيمة إجمالي الأصول التي يمتلكها البنك الوطني الروسي في دول مجموعة السبع، التي تم تجميدها بموجب العقوبات المفروضة على موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

بالإضافة إلى المطالبة بالحصول على أموال الدولة الروسية المجمدة، قال ماليوسكا إن أوكرانيا تريد أيضا الأصول الأجنبية للشركات المملوكة للدولة والممتلكات التي تعود لطبقة النخبة الروسية والتي تمت مصادرتها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك