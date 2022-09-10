 زيلينسكي: استعدنا أكثر من 30 مستوطنة في خاركيف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي: استعدنا أكثر من 30 مستوطنة في خاركيف

كييف (د ب أ)
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 11:43 م | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 11:43 م
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية استعادت أكثر من 30 مستوطنة في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي في كلمة بالفيديو مساء اليوم الجمعة: "نحن نتولى تدريجيا السيطرة على مناطق سكنية جديدة".

وأضاف الرئيس قائلا: "في كل مكان نعيد العلم الأوكراني والحماية لشعبنا".

وذكر الرئيس قائلا: "إن المعارك العنيفة" استمرت في كل من دونباس بشرق أوكرانيا وجنوب البلاد.

وبعد أكثر من نصف عام على بداية الحرب، تقدمت القوات الأوكرانية مؤخرا في هجماتها المضادة في كل من منطقة خاركيف ومنطقة خيرسون في الجنوب.

كان زيلينسكي أكد أمس الخميس استعادة بلدة بالاكليجا في منطقة خاركيف.

وفي أوائل يونيو الماضي قال زيلينسكي إن روسيا احتلت حوالي 125 ألف كيلومتر مربع من أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وهو ما يمثل حوالي خمس الأراضي الأوكرانية.

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