مدرب الزمالك: «اتحاد اليد قالنا عليكم مديونية كبيرة متلعبوش الدوري»

تحدث أحمد رمضان «هتلر» المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها الفريق الأبيض، بسبب وجود مديونيات كبيرة عليه لصالح اتحاد اللعبة.

وقال مدرب الزمالك في تصريحات لقناة ناديه: «للأسف الشديد مسؤولي اتحاد كرة اليد قالولنا عليكم مديونية كبيرة ومتلعبوش في الدوري».

وأضاف: «ليه اللي بيحصل في نادي الزمالك ده؟.. سددنا 2 مليون جنيه يوم الخميس الماضي، وبعد الدفع طلب اتحاد اليد 2 مليون تاني وشيك مقبول الدفع، لكي يسمح لنا بقيد باقي اللاعبين في قائمة الفريق».

وتابع: «هناك تعنت من مسؤولي اتحاد الكرة ضد نادي الزمالك، يعني لو فش مشكلة الاتحاد مسؤول عن مساعدة الزمالك في حلها، لأننا نادٍ حكومي».

وأتم: «كنت بلعب مباراة اليوم ومعنديش لاعبين على مقاعد البدلاء، اللاعبين الناشئين يخوضون مباريات معي ومع فرقهم في نفس الوقت، وهم خائفون من تعرضهم للإصابات».