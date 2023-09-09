أعرب سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، عن سعادته البالغة بزيارة المعالم الأثرية والاستمتاع برؤية الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة قناة «TEN» مساء الجمعة: «عندما جئت إلى مصر زرت الأهرامات واستمعت بعرض الصوت والضوء، وزيارة المتحف المصري كان مذهلا للغاية لم أتخيل أن مكانا واحدا يضم ثلث آثار العالم».

وتابع: «ذهبت أيضا لزيارة الأقصر وأسوان وكانت أكثر رحلاتي إثارة، وزرت وادي الملوك وجزيرة فيله وشاهدت الكثير من المقابر مثل سقنن رع بالدير البحري، واصطحبت والدتي وأسرتي معي كانت زيارة مذهلة لأنك تشاهد عبق التاريخ لا يمكنك أن تشاهد هذه الأماكن في أي مكان بالعالم».

ولفت إلى أن مصر تتمتع بالكثير من بالمقاصد والشواطئ السياحية في الغردقة وشرم الشيخ والمنتجعات المطلة على البحر المتوسط في مرسى مطروح والعلمين الجديدة.

ونوه بأن مصر تقدم للعالم توليفة وحزمة مختلفة ومتنوعة من المعالم السياحية التي تناسب وتجذب الكثير من السياحة العالمية ولا سيما الهندية.

وأفاد بتسيير رحلات منتظمة من القاهرة إلى مدن مومباي وديلهي الهندية بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، معقبا: «السياح الهنود يسعدون كثيرا برؤية الحضارة المصرية».

وأشار إلى امتلاك مصر مقومات العمق الاستراتيجي والتي تجلت في موقعها الجغرافي المتميز المطل على القارة الأوربية، والذي أتاح بدوره سهولة الوصول إلى الأسواق الإفريقية والأوربية والعربية والاستفادة من توقيع اتفاقيات التجارة، على غرار اتفاقية الكوميسا مع إفريقيا واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي، واتفاقية التجارة العربية، معقبا: «مصر هي قبلة الاقتصاد.. وقبلة الاستثمارات».

وأثنى على مشروعات البنية التحتية الهائلة التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية، قائلا: «مصر حققت طفرة ملحوظة على صعيد البنية التحتية والكهرباء والطرق».