مالي تكتسح جنوب السودان برباعية في تصفيات أمم أفريقيا

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اكتسح منتخب مالي ضيفه منتخب جنوب السودان 4 /صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة السابعة بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

وتقدم منتخب مالي عن طريق إبراهيما كوني في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف كاموري دومبيا الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 57 سجل دومبيا الهدف الثاني له والثالث لمنتخب مالي، فيما أضاف نيني دورجيليس الهدف الرابع في الدقيقة 82.

ورفع منتخب مالي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد منتخب جنوب السودان عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير.

ويحتل منتخب جامبيا المركز الثاني في المجموعة برصيد تسع نقاط، قبل مواجهته مع منتخب الكونغو برازفيل صاحب المركز الثالث برصيد ست نقاط، يوم غد الأحد.