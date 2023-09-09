الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر مجددا من خطورة وضع محطة زابوريجيا

قال خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنهم سمعوا العديد من الانفجارات بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها القوات الروسية.

وذكرت الوكالة في بيان للمدير العام للوكالة رافائيل جروسي، أن الانفجارات علامة محتملة على تزايد النشاط العسكري في المنطقة وهو ما يمكن أن يشكل تهديدا محتملا للسلامة النووية والأمن في موقع محطة زابوريجيا.

وصرح جروسي بأن الموقف الإجمالي للمنشأة يظل خطيرا للغاية، لكنه أضاف أن المحطة نفسها لم تتعرض لأي ضرر.

وأشارت التقارير التي تلقاها من الخبراء، إلى أن الانفجارات وقعت على مسافة بعيدة من المحطة.

وقال جروسي: «على الرغم من ذلك، أشعر بقلق عميق بشأن الأخطار المحتملة التي تواجه المحطة في هذا الوقت من التوتر العسكري المتصاعد في المنطقة».

وأضاف جروسي: «أيا كان ما يمكن أن يحدث في منطقة نزاع، سيخسر الجميع حال وقوع حادث نووي، أدعو إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب حدوث ذلك».