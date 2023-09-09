فيديو لسيدة مغربية فقدت زوجها وأبناءها الأربعة في الزلزال: لم يبق لي إلا الله

في فاجعة مأساوية، فقدت سيدة مغربية زوجها وأبناءها الأربعة، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب وسط المغرب ليل الجمعة السبت.



وقالت السيدة المغربية في مقابلة مع التلفزيون المغربي، إنه لم يبق لها سوى الله بعد رحيل أفراد عائلتها من جراء الزلزال.



وسردت أسماء زوجها وأبنائها الراحلين بفعل الزلزال، وهم آيت منصور مصطفى، وحسن، إلهام، غزلان، إلياس.





⛔️ فقدت زوجها و كل أبنائها و لم يبق لها أحد غير الله#زلزال_المغرب pic.twitter.com/T8XOPWN72M — ⛔️ محمد واموسي (@ouamoussi) September 9, 2023



وتسكن السيدة منطقة مراكش، وسط المغرب، حيث مركز الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.2 درجة.



وهذه مجرد قصة بين مئات القصص المؤلمة التي خلّفها الزلزال المدمر، الذي أوقع 1037 قتيلا و1204 مصابين، حتى الآن بحسب أحدث الأرقام الرسمية المغربية، وفق شبكة «سكاي نيوز».



وكتبت وزارة الداخلية المغربية أن معظم الأضرار حدثت خارج المدن والبلدات، وذكرت السلطات أن الزلزال ألحق أضرارا كبيرة في الطرق بإقليم الحوز.



وتخشى السلطات أن يرتفع العدد وبخاصة مع تقطع السبل نحو المناطق الريفية إثر تضرر الطرق المؤيدة إليها، بما يعيق عمليات الإنقاذ.