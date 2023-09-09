تواصلت الهزات الارتدادية في مراكش المغربية، بعد الزلزال العنيف الذي بلغ 7 درجات على ميقاس يريختر، وفق ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

ووفق المصادر الدولية المتخصصة في رصد حركة الزلازل عبر العالم، فإن مرّاكش آسفي، التي حدّد بها المعهد الوطني للجيوفيزياء بؤرة الزلزال، واصلت تسجيل هزات ارتدادية أخف من سابقتها طيلة الساعات الماضية.

وسجّلت، مباشرة بعد الهزة الأولى التي وقعت على الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة، هزة ثانية بعد أقل من عشرين دقيقة بقوة 5.7 درجات على سلم ريشتر، ثم 3.9 درجات بعد 42 دقيقة بعد منتصف الليل.

وفي الواحدة والربع من الصباح الموالي، سجّلت المنطقة ذاتها هزة ارتدادية بلغت قوتها 3.7 درجات على سلم ريشتر، ثم 2.9 بعد أقل من 5 دقائق.

وعادت الهزات الارتدادية لتشهد درجات أشد ابتداء من الساعة الثالثة صباحا إلا 4 دقائق، إلى غاية الرابعة و14 دقيقة؛ وهي الفترة التي سجلت فيها 3 هزات متفرّقة بـ4 درجات على سلم ريشتر.

ومنذ الرابعة و50 دقيقة إلى السابعة و28 دقيقة صباحا، سجّلت 4 هزات ارتدادية بالمنطقة ذاتها، بلغت درجة الأولى 3.8 على سلم ريشتر والثانية 2.5 والثالثة 2.3 ثم الرابعة 2.8.

يُذكر أن الهزة الكبرى سجلت على عمق 8 كيلومترات، ووقعت عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالا وخط الطول 8.413 درجة غربا، وفق ما أكده المعهد الوطني للجيوفيزياء.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، إلى 820 قتيلا و672 مصابا، في إحصائية غير نهائية.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.