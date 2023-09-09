أرمينيا تسعى للوساطة فيما تذكي المواجهة مع أذربيجان مخاوف اندلاع حرب

ناشدت أرمينيا الولايات المتحدة وأوروبا وإيران مساعدتها على نزع فتيل مواجهة مع أذربيجان المجاورة بسبب حظر إرسال المساعدات إلى منطقة ناجورنو- كاراباخ، التي زادت من التوترات لأقصى نقطة منذ حرب عام 2020، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتحدث رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حسبما أفاد مكتبه في بيان اليوم.

وأضاف البيان أن باشينيان أعرب لبلينكن عن استعداده لإجراء محادثات عاجلة مع رئيس أذربيجان إلهام علييف.

وتواجه أذربيجان ضغطا متزايدا من الولايات المتحدة وأوروبا لإعادة فتح ممر لاتشين، وهو طريق يصل بين ناجورنو- كاراباخ وأرمينيا كانت أغلقته في ديسمبر.

وذكر مسؤولون أرمن أن آخر شحنة مساعدات إنسانية تم إرسالها عبر هذا الطريق كانت في 15 يونيو.

وحذر باشينيان في يوليو الماضي من خطر اندلاع حرب جديدة مع أذربيجان. وتنفي أذربيجان إغلاق الممر، رغم أن هناك عشرات الشاحنات محملة بالمساعدات من أرمينيا متوقفة على الحدود منذ أسابيع.

يذكر أن الجمهوريتين السوفيتين السابقتين تتصارعان منذ عقود على هذا الإقليم الذي يقع في أراضي أذربيجان لكن تقطنه غالبية أرمينية، وكان الإقليم انفصل عن أذربيجان بمساعدة من يريفان في أوائل التسعينيات بعد حرب أهلية دموية، وذلك قبل أن تتمكن باكو بعد تحسين تجهيزات جيشها بفضل عائدات النفط وبمساعدة من تركيا من استعادة الإقليم في عام 2020.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الطرفان اضطرت أرمينيا إلى التنازل عن أكثر من 70% من أراضي الإقليم التي كانت خاضعة لسيطرتها.

ولا تزال هناك اشتباكات تقع بين الجانبين من وقت لآخر رغم مراقبة القوات الروسية لاتفاق وقف إطلاق النار.

ويصف مراقبون الوضع الإنساني في الإقليم حاليا بالكارثي في ظل نقص المواد الغذائية والأدوية.