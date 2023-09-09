فيروم الإمارات تستحوذ على 50% من شركة إنتاج الصوامع والتخزين برأسمال مليار جنيه

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فيروم الإمارات تستحوذ على 50% من شركة إنتاج الصوامع والتخزين



تستحوذ شركة فيروم الإمارات على نسبة ٥٠٪ من أسهم شركة فيروم مصر لإنتاج الصوامع التى أعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضى عن تأسيسها، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الشركة تجرى حاليا إجراءات تأسيسها برأسمال مليار جنيه ومشاركة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بحصة 12 ٪ والحصص المتبقية ما بين سامكريت والسويدى الوطنية.

وتبعا للمصادر فان شركة فيروم الإمارات – شراكة إماراتية بولندية – ولديها خبرات واسعة فى مجال تصنيع المعدات والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى بناء وإقامة الصوامع فى الاتحاد الأوروبى.

وتهدف الشركة إلى تأسيس منطقة تخزين لوجيستى على مساحة 50 فدانا فى شرق بورسعيد لتخزين الحبوب والقمح الروسى، ويهدف المصنع الجديد لرفع المكون المحلى للصوامع بنسبة 80%، مقابل 50% حاليا فيما سيتم استيراد 20% من المكونات من الخارج عقب تشغيله.

وحسب وزارة التموين أبرمت مصر عقدا لشراء 360 ألف طن من القمح الروسى فى 2 أغسطس لتعزيز المخزون الاستراتيجى.

وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين استعدادها لإعادة تصدير القمح الروسى إلى الدول المجاورة، إذا أنشأت موسكو مركز توزيع لوجستيا عالميا فى قناة السويس.

وقالت الهيئة لوكالة «نوفوستى» الروسية: «قد تزيد مصر مشترياتها من القمح الروسى، ومن ثم تصدر القمح والحبوب الأخرى إلى الدول المجاورة إذا تم إنشاء مركز توزيع لوجستى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».