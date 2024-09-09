الخارجية الروسية: موسكو على اتصال مع الهند بشأن التسوية الأوكرانية

أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الإثنين، بأن روسيا على اتصال بالهند بشأن مبادرات مختلفة بشأن التسوية الأوكرانية.

وقال رودنيكو لوكالة "سبوتنيك" الروسية تعليقا على الأنباء حول اقتراح كييف على رئيس الوزراء الهندي عقد مؤتمر حول أوكرانيا في الهند: "لدينا حوار مستمر مع نظرائنا في الهند حول هذا الموضوع، ونتبادل تقييماتنا، فيما يتعلق بالمبادرات الأوكرانية (التسوية) وغيرها من المبادرات".

وشدد رودينكو على أنه كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن موسكو لا تعتبر الصيغة التي تروج لها كييف أساسا محتملا لأي نوع من مفاوضات السلام.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد لافروف مؤتمرا صحفيا، خلال زيارة إلى السعودية التقى فيها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة الرياض.

وأكد لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري السابع للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، أن الغرب لا يريد التفاوض بصدق لتسوية الصراع في أوكرانيا.

وقال: "مبادرة زيلينسكي المعروفة منذ فترة طويلة، قد أصبحت مملة للجميع بالفعل، هذا إنذار نهائي، حقيقة أن الغرب يتمسك بهذا الإنذار يعني شيئًا واحدًا فقط، الغرب لا يريد التفاوض بصدق، ويريد الغرب أن يواصل بذل كل ما في وسعه لكي تقترب روسيا، كما يأملون، من وضع يمكن فيه الإعلان عن تعرضنا لهزيمة استراتيجية في ساحة المعركة".