مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري أدفو بأسوان

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون، مساء اليوم الإثنين، إثر تصادم سيارة ربع نقل وأخرى أجرة، أعلى كوبري مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة إدفو شمال بمحافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى أجرة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، تحديدًا أعلى كوبري إدفو التابع لدائرة المركز.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها في الواقعة.