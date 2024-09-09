الفيدرالي الأمريكي يحقق في تسريب فيروس قاتل من مختبر ووهان الصيني!

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعتقد أن مختبر ووهان الصيني سرب سلالة "متطورة للغاية" من شلل الأطفال في عام 2014، إلى جانب تسريب فيروس كورونا.



وتشير الدراسة الجديدة إلى تطابق سلالة شلل أطفال أصابت طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات في مقاطعة آنهوي الصينية، بنسبة 99% مع متغير شلل الأطفال الذي تم تخزينه في معهد ووهان لعلم الفيروسات.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الباحثين في معهد باستور الفرنسي لم يستطيعوا أن يحددوا بالضبط من أين نشأت السلالة، التي أطلق عليها اسم "WIV14"، لكنهم أصروا على وجود احتمالين، أحدهما أن يكون الفيروس قد نشأ داخل معهد ووهان نفسه.



ويشتبه باحثو معهد باستور في أن فيروس شلل الأطفال "WIV14"، الذي أطلق عليه علماء ووهان هذا الاسم لأول مرة، ربما تطور من سلالة محفوظة جيدا من خمسينيات القرن الماضي من الفيروس المستخدم في إنتاج اللقاحات وفي إعدادات المختبر.

وعلى الرغم من نجاح نظام التطعيم العالمي ضد آفة شلل الأطفال، والذي تم تنفيذه على مدار أكثر من نصف قرن إلى حد كبير في القضاء عليها، فقد ازدهرت الحالات في مناطق الصراع على مدى السنوات القليلة الماضية، بما يشمل غزة وأفغانستان وباكستان.

يوضح جدول الدراسة الجديدة المناطق التي تختلف فيها جينوم شلل الأطفال غير المتأثر WIV14 بشكل كبير عن سلالة Saukett A المتنوعة في المختبر.

وبحسب منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ظهرت 125 حالة إيجابية لشلل الأطفال في أفغانستان في العام الماضي، مع ظهور 34 حالة أخرى في عام 2024.

ولأول مرة منذ عقد من الزمان، ظهر شلل الأطفال مرة أخرى في الولايات المتحدة في عام 2022، حيث تم اكتشاف الفيروس في مياه الصرف الصحي أكثر من 70 مرة أثناء الاختبارات في نيويورك.

مجموعتان من تحليلات BLAST: الأولى مقارنة شلل الأطفال WIV14 بفئات متنوعة من سلالات شلل الأطفال الأخرى. والثانية إثبات أن سلالة شلل الأطفال "Saukett A" تتطابق مع WIV14

وأشارت الصحيفة إلى أن باحثي معهد باستور قاموا بمقارنة الحمض النووي من الجينوم الكامل لسلالة شلل الأطفال "WIV14" مع سلالة "Saukett A" المستخدمة في صنع العديد من لقاحات شلل الأطفال.

وقد وجدوا 70 نيوكليوتيدا فقط من الاختلاف بين السلالات، عبر الجينومات التي تحتوي على أكثر من 7 آلاف من اللبنات الأساسية للحمض النووي، حيث قالوا: "نظرا لأن فيروس Saukett A وفيروس WIV14 يشتركان في أكثر من 99 بالمائة من التشابه، فمن الممكن أن تكون عدة تسريبات غير موثقة لفيروس شلل الأطفال قد حدثت في الماضي من مرافق تتعامل مع فيروسات شلل الأطفال".



وحذر مايل بيسود، الذي يدير مركز معهد باستور لتتبع فيروسات شلل الأطفال، من أن "WIV14 ربما ظهر بعد انتشار سلالة من فيروس شلل الأطفال تم إطلاقها في مكان ما في العالم قبل أخذ عينات منها في الصين".

واقترح بيسود وزملاؤه نظرية واحدة من شأنها أن تلقي باللوم بشكل مباشر على الباحثين الطبيين في معهد ووهان لعلم الفيروسات (WIV).

حيث يعتقدون أن "التلوث المتبادل" في معهد ووهان لعلم الفيروسات أدى إلى نتيجة إيجابية كاذبة، بسبب الخلط بين نسخة مسربة من المختبر ومتحولة قليلا من "Saukett A" وسلالة برية جديدة من شلل الأطفال "WIV14"، في الطفل البالغ من العمر 4 سنوات والذي تم تشخيصه في عام 2014 وسط تفش للمرض في مقاطعة آنهوي بوسط الصين.



أما الفرضية الأخرى لخبراء معهد باستور بشأن نتائج شلل الأطفال غير المتوقعة للطفل، البالغ من العمر 4 سنوات، ببساطة هي أن "الطفل مصاب حقا" بفيروس شلل الأطفال WIV14.

وقال الباحثون إنه "في هذه الحالة، سيكون فيروس WIV14 من نسل سلالة PV من الخمسينيات"، في إشارة مباشرة إلى أن سلالة Saukett A التي تعود إلى حوالي عام 1952، والتي "تم إطلاقها من خزان طبيعي كان كامنا فيه لعقود من الزمان أو من منشأة".

واكتسب شلل الأطفال سمعة سيئة باعتباره مرضا يهاجم في المقام الأول الأعصاب داخل النخاع الشوكي وجذع الدماغ، مما يؤدي إلى شلل الأطراف وصعوبة التنفس وفي أسوأ الأحوال الموت الاختناقي الهادئ.



وبعد الاختراق، الذي حققه رائد اللقاح دكتور جوناس سالك في عام 1952، والتي بشرت بعلاجه للمرض المشلول حرفيا، استخدمت شركات تصنيع الأدوية الحيوية وشركات الأدوية في جميع أنحاء العالم، سلالة Saukett A لإنتاج لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV): النسخة الأكثر أمانا وغير المعدية من العلاج.