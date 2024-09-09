أصدر وزير التربية والتعليم الكتاب الدوري رقم 3 بشأن تنظيم وتيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمستعان بهم للعمل بالحصة، وكذلك المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم.

يأتي ذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم على تيسير إجراءات الصرف ولحصولهم على مستحقاتهم المالية مقابل أداء الحصص في أسرع وقت ممكن، وإلحاقًا بالكتاب الدوري رقم 2 بتاريخ 12-8-2024، بشأن إجراءات الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 2024-2025.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم تدبير الاعتماد المالي بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة، ثم يتم تحويل المستحقات إلى المديريات التعليمية المختصة، والتي تقوم بدورها بتحويل المستحقات إلى الإدارات التعليمية المختصة شهريًا وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كافِ.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم أداؤه فعليًا، سواء بمعرفة المستعان بهم للعمل بالحصة أو المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم، في نهاية الشهر من مشرفي المادة بالمدرسة.

وأكد الكتاب الدوري، أن يتم عرض جدول الحصص الفعلي المشار إليه في الفقرة السابقة بعد اعتماده من مشرفي المادة بالمدرسة على مديري المدارس لاعتماده بمعرفتهم وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات، ويتم رفع جدول الحصص الفعلي المشار إليه في هذا الكتاب الدوري بعد اعتماده من مديري المدارس إلى مديري الإدارات التعليمية المختصة، والذي يقوم بدوره باعتماد الجدول وإحالته إلى إدارة الشئون المالية والإدارية بالإدارة للصرف، على أن يراعى صرف المستحقات شهريًا في نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم 10 من الشهر الذي يليه.

وشدد الكتاب الدوري على كل الجهات المعنية والعاملين المخاطبين بهذا الكتاب الدوري، الالتزام بتنفيذ ما ورد به من أحكام بكل دقة منعاً للمساءلة القانونية.

جدير بالذكر أنه تم تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيدرسون فوق النصاب لتكون بقيمة 50 جنيها، كما تم زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيها إلى 50 جنيها للحصة الواحدة.