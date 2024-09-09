أردوغان ورؤساء عرب يهنئون تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

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قدم رئيس تونس قيس سعيد وسوريا بشار الأسد وتركيا رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التهاني للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.



وهنأ رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية "هنأ رئيس جمهورية تونس الشقيقة قيس سعيد باسمه وبإسم الشعب التونسي، أخاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية، متمنيا له وللشعب الجزائري مزيدا من التقدم والنمو".

وأضافت "بدوره شكر رئيس الجمهورية أخاه الرئيس التونسي على نبل مشاعره متمنيا له وللشعب التونسي كل الخير".

بشار الأسد

وفي برقيته للرئيس تبون، قال الرئيس السوري بشار الأسد: "إن فوزكم المستحق هو خير دليل على ثقة الشعب الجزائري بكم وبحكمتكم في مقاربة الأحداث الخطيرة التي تعصف بالعالم اليوم، وقدرتكم على حفظ بلادكم وصونها دونما تخل عن المبادئ والمواقف المستقلة التي تتميز بها الجزائر بحق".

وأضاف الأسد: "لقد جمعت سوريا والجزائر على الدوام علاقات متميزة فليست الأخوة هي القاسم المشترك بين الشعبين فقط، وإنما مبادئ وقيم متأصلة فيهما ترجمتها المحطات التاريخية النضالية التي تشاركا فيها ووثقت عُرى الروابط بينهما، ونحن إذ نعتز بكل ما يجمع بلدينا، ونحرص على صونه وتعزيزه فإننا نقدّر عاليا الدور العروبي للجزائر الشقيقة ودعمها ودفاعها عن القضايا المحقة والعادلة".

وأكد الرئيس السوري أن الشعب السوري سيبقى يتذكر دائما وقوف الجزائر المشرف إلى جانبه في الحرب الإرهابية التي تعرض لها، وأن دمشق ستواصل العمل معكم لتطوير التعاون الثنائي إلى المستوى الذي يحقق مصلحة فعلية للشعبين الشقيقين ويعود بالنفع والخير عليهما.

أمير قطر

من جهته، هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس عبد المجيد تبون بعد إعادة إنتخابه رئيسا للجمهورية.

ونشر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" مهنئا فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفوزه بعهدة رئاسية جديدة.

وقال في التدوينة: "أبارك لأخي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، راجين له التوفيق والسداد في ولايته الرئاسية الجديدة، وللجزائر دوام التقدم والنماء، متطلعين إلى مواصلة تعاوننا المشترك في جميع المجالات بما يرسخ علاقاتنا الأخوية ومصالحنا".



محمود عباس وأردوغان يهاتفان تبون

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مكالمة هاتفية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه بعهدة رئاسية جديدة.

وتمنى محمود عباس للرئيس تبون كل التوفيق في خدمة الشعب الجزائري وقضايا الأمة.

هنأ الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان في مكالمة هاتفية الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وذكرت الرئاسة الجزائرية "أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تلقى مكالمة هاتفية من أخيه رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة".

كما تمنى أردوغان للرئيس تبون مزيدا من النجاحات وللشعب الجزائري كل التقدم بما يخدم العلاقات الثنائية التي ستكلل بلقاء يجمع قائدي البلدين قريبا.

وبدوره شكر الرئيس نظيره التركي معبرا عن تطلعه للرقي أكثر بالعلاقات القوية التي تجمع الشعبين الجزائري والتركي.

الدبيبة: علاقات قوية ومتينة

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مساء الأحد، الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة ثانية.

وقال عبد الحميد الدبيبة في تهنئة نشرها عبر صفحاته بمواقع التواصل: "أهنئ أخي الرئيس عبد المجيد تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيا له دوام التوفيق في قيادة الجارة الجزائر نحو المزيد من التقدم والازدهار".

كما أكد في أن العلاقات الليبية الجزائرية ستظل قوية ومتينة، معربا عن تطلعه إلى تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين وطموحاتهما في التنمية والاستقرار.



كما بعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ببرقية للرئيس عبد المجيد تبون هنأه فيها بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وتمنى أمير الكويت كل التوفيق والسداد للرئيس عبد المجيد تبون في عهدتة الجديدة.

وأعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر فوز الرئيس عبد المجيد تبون بعهدة رئاسية ثانية بعد حصوله على 94.65% من الأصوات.

وذكرت أن نتيجة الفرز داخل وخارج الجزائر سجلت 5 ملايين و630 صوتا للمرشحين الثلاثة حصل تبون على 5 ملايين و320 صوتا منها.

وأوضحت سلطة الانتخابات أن المرشح عبد العالي حساني شريف رئيس "حركة مجتمع السلم" حصل على 3.17% من الأصوات، في حين حصل المرشح يوسف أوشيش عن "جبهة القوى الاشتراكية" على 2.16% من الأصوات.

وأعربت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر عن الارتياح العميق إزاء المشاركة الواسعة للمواطنين بهذا الاستحقاق الانتخابي".

وأشادت بـ"الظروف التي ميزت الحملة الانتخابية التي اتسمت بالهدوء والسلمية"، وفق تعبيرها.

وقالت سلطة الانتخابات إنها سجلت 6689 نشاطا بينها 1529 تجمعا عقدها المرشحون الثلاثة وممثلوهم.