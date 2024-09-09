وزير الزراعة: لم تصدر أي شهادة تصدير أسمدة منذ 3 أشهر

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لم يتم إصدار أي شهادة تصدير أسمدة على مدى ثلاثة أشهر مضت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الاثنين، أن أول شهادات تصدير وقع عليها، تتم في هذه الآونة، وستكون بكميات محدودة.

وأشار إلى أن إنتاج الأسمدة عاد لطبيعته ولم تعد هناك أزمة، موضحًا أن الفترة الحالية لا تتطلب أسمدة سوى 325 ألف فدان، هي أراض موجودة في صعيد مصر وتُزرع بالقصب.

وشدد على أن هذه الأسمدة متوفرة بالفعل، ولا توجد أزمة بخصوصها، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك حاجة للدولار عبر تصدير الأسمدة للتمكن من تلبية الاحتياجات الأخرى. ونوه بأن هناك توازنًا بين عملية الإنتاج المحلي والتصدير فيما يخص الأسمدة.