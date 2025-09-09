 مصدر مسئول: مقتل 60 شخصا على الأقل في هجوم للمتمردين شرق الكونغو - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 2:28 م القاهرة
مصدر مسئول: مقتل 60 شخصا على الأقل في هجوم للمتمردين شرق الكونغو

جوما، (الكونغو) - (أ ب )
نشر في: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 1:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 1:26 م

أفاد مسئول اليوم الثلاثاء، بأن 60 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في هجوم خلال الليل شنته جماعة متمردة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في شرق الكونغو.

ووفقا للتقارير الواردة، نفذت جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، الهجوم على مدينة نتويو شمال كيفو، بعد تجمع السكان أثناء حضورهم لمراسم دفن.

وقال الكولونيل آلان كيويوا، المسئول الإداري المحلي لإقليم لوبيرو حيث تقع نتويو، لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب): "تسبب هجوم القوات الديمقراطية المتحالفة في مقتل نحو 60 شخصا، ولكن سيتم الإعلان عن الحصيلة النهائية في وقت لاحق من هذا المساء لأن الإقليم قام للتو بنشر فرق في المنطقة لإحصاء عدد الأشخاص الذين تم قطع رؤوسهم".


