• نشطاء الأسطول يؤكدون تعرض سفينة إسبانية لاستهداف بمسيرة إسرائيلية، في حين نفت وزارة الداخلية التونسية الأمر، بينما لم يصدر عن إسرائيل تعليق فوري.



تضاربت الأنباء في تونس، صباح الثلاثاء، بشأن تعرض سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي الذي يهدف لكسر الحصار عن غزة، لهجوم إسرائيلي عبر مسيرة.

فنشطاء الأسطول يؤكدون تعرض سفينة إسبانية لاستهداف بمسيرة إسرائيلية، في حين نفت وزارة الداخلية التونسية الأمر، بينما لم يصدر عن إسرائيل تعليق فوري.

- أسطول الصمود: تعرضنا لهجوم

ومساء الاثنين، أعلن أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، عن استهداف مسيرة إسرائيلية لسفينة إسبانية مشاركة في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة بميناء سيدي بوسعيد.

وفي تصريح مقتصب للأناضول، قال نبيل الشنوفي عضو هيئة تسيير الأسطول: " تم استهداف سفينة إسبانية في ميناء سيدي بوسعيد ". وأضاف: " أن ربان السفينة أكد ذلك."

وفي تدوينة على صفحتها الرسمية قالت هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي: "مسيرة صهيونية تعتدي على أكبر سفينة مشاركة في أسطول الصمود العالمي".

وعبر فيديو بثته هيئة الأسطول قال نبيل الشنوفي:" لم يتضرر أي أحد في السفينة فقط أضرار طفيفة في مقدمة السفينة".

وأضاف الشنوفي: "هذا متوقع ولكن لم نتوقعه في سيدي بوسعيد بل في عمق البحر". وتابع " هذا لن يزيدنا إلا عزيمة وإصرار على الإبحار".

- نفي تونسي رسمي

من جانبها، قالت وزارة الداخلية التونسية إن "ما تم تداوله حول سقوط مسيرة على إحدى السفن الراسية بميناء سيدي بوسعيد لا أساس له من الصحة".

وأضافت الداخلية التونسية أن "الوحدات الأمنية المختصة تولت معاينة آثار نشوب حريق في احدى سترات النجاة سرعان ما تمت السيطرة عليه ولم يخلف لا أضرار بشرية ولا أضرار مادية باستثناء إحتراق عدد من هاته السترات"

- ناشط برازيلي: طائرة مسيرة ألقت عبوة ناسفة

غير أن الناشط البرازيلي في أسطول الصمود "تياجو أفيلا" قال: "علينا أن نخبر العالم من جديد أن مهمتنا السلمية الإنسانية التضامنية إلى غزة التي جئنا من أجلبها لنحمل مساعدات إنسانية قد تعرضت لهجوم".

وأضاف أفيلا، في فيدو بثته هيئة أسطول الصمود المغاربي على فيسبوك: "كنت على متن القارب وقد رٌصدت طائرة مسيرة تقترب وحلقت هذه الطائرة فوق القارب ثن اتجهت إلى مقدمة السفينة وألقت عبوة أشعلت النيران بالقارب".

وتابع أن "طاقم السفينة قاومت الحريق".

وقال أفيلا : "نجد أنفسنا مضطرين للأسف أن نعلن للعالم أن مهمتنا المليئة بالمساعدات قد تعرضت لهجوم وتم تعطيلها مؤقتا وحاليا نقوم بإنزال جميع الركاب إل اليابسة."

- تظاهرة احتجاجية ليلية

ووفق مراسل الأناضول تظاهر عشرات الشبان في ميناء سيدي بوسعيد إثر نشر الخبر من قبل هيئة أسطول الصمود المغاربي على صفحتها الرسمية على فيبسوك.

ورفع المحتجون الرايات الفلسطينية والشعارات الداعمة للمقاومة الفلسطينية والأسطول.

والأحد، بدأت نحو 20 سفينة قادمة من إسبانيا ضمن "أسطول الصمود العالمي" بالوصول إلى السواحل التونسية، تمهيدا للتوجه نحو قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي عنه وفتح ممر إنساني لإيصال مساعدات.

ونهاية أغسطس انطلقت نحو 20 سفينة ضمن الأسطول من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر 1 سبتمبر الجاري من ميناء جنوة شمال غرب إيطاليا.

ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة ثالثة ستنطلق من تونس الأربعاء.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، ويضم مئات الناشطين من أكثر من 40 دولة.

وسبق أن مارست إسرائيل القرصنة ضد سفن سابقة أبحرت فرادى نحو غزة، إذ استولت عليها، ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.

وتعد هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن مجتمعة نحو قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و455 شهيدا، و162 ألفا و776 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.