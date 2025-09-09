ستارمر يستقبل عباس في لندن ويؤكد المضي نحو الاعتراف بدولة فلسطينية

استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر رئاسة الحكومة بـ"داونينج ستريت"، بينما تواصل لندن خطواتها نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ورحب عباس بتعهد ستارمر بالاعتراف، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية الشهر الجاري، إذا لم تغيّر إسرائيل مسارها، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال متحدث باسم "داونينج ستريت" إن الجانبين اتفقا على أنه "لن يكون لحركة حماس أي دور على الإطلاق في الحكم المستقبلي لفلسطين".

وأضاف المتحدث أن المناقشات تطرقت إلى "الوضع غير المحتمل في غزة"، حيث شدد رئيس الوزراء على الحاجة لحل عاجل ينهي المعاناة والمجاعة المروعة، بدءا بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية.

كما عرض ستارمر الجهود التي تبذلها بريطانيا مع شركائها لإيجاد حل طويل الأمد، وهو ما اعتبره الجانبان السبيل الوحيد لتحقيق سلام واستقرار دائمين للفلسطينيين والإسرائيليين. ورحب ستارمر بالتزام عباس بإصلاح السلطة الفلسطينية باعتباره جزءا أساسيا من هذا المسار.

وجاء اللقاء في أعقاب الهجوم الذي وقع خلال ساعة الذروة صباح الاثنين في القدس، حيث أطلق مهاجمان فلسطينيان النار على أشخاص عند محطة حافلات، ما أدى إلى مقتل ستة وإصابة 12 آخرين، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية يفيت كوبر إنها "مذعورة من الهجوم الإرهابي في القدس"، فيما أصدر مكتب عباس بيانا أدان فيه "أي استهداف للمدنيين الفلسطينيين أو الإسرائيليين".

ووصل عباس إلى لندن ليل الأحد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.