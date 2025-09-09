بريطانيا: الهجوم الإسرائيلي على قطر يعرض المنطقة لمزيد من التصعيد

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، الضربات الإسرائيلية على الدوحة، معتبراً أنها "تنتهك سيادة قطر وتعرّض المنطقة إلى مزيد من التصعيد".

وأكد ستارمر، عبر منصة "إكس"، أن "الأولوية يجب أن تكون لوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين، وزيادة كبيرة في المساعدات إلى غزة"، مشدداً على أن "ذلك هو الحل الوحيد لتحقيق سلام دائم".

وأكدت حركة حماس الفلسطينية أن قيادتها نجت من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفتها في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، لكن الهجوم خلّف عددا من الشهداء من بينهم نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه.