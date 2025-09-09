رئيس حكومة كردستان العراق: وصلنا لتفاهمات متقدمة بشأن الإيرادات غير النفطية

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، الوصول للمرحلة النهائية من التفاهم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن الإيرادات غير النفطية، معربا عن أمله بحل جميع المشاكل مع الحكومة المركزية في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بارزاني قوله على هامش المعرض الدولي السادس للاستثمار العقاري في أربيل اليوم: "نأمل أن يتم حل مشاكل الرواتب وصادرات النفط مع الحكومة المركزية في أقرب وقت ممكن"، لافتا إلى أن المباحثات مستمرة مع وفد الحكومة الاتحادية، بشأن الإيرادات غير النفطية، وتم الوصول إلى المرحلة النهائية من التفاهم.

وأوضح أن الشركات النفطية تسعى الآن للحصول على ضمانات لمواصلة الوفاء بمستحقاتها المالية.

ولايزال موضوع تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان بإشراف شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، معلقا منذ الربع الأول من عام 2023؛ بسبب خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان والشركات الأجنبية بشأن تحديد كميات النفط المصدرة عبر خط الأنابيب "العراقية - التركية" إلى ميناء جيهان واحتساب مستحقات الشركات الأجنبية وكلف الإنتاج.