 حماس تعلن استشهاد 5 من عناصر الحركة في الدوحة.. ونجاة قادة الوفد المفاوض
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 10:04 م القاهرة
حماس تعلن استشهاد 5 من عناصر الحركة في الدوحة.. ونجاة قادة الوفد المفاوض

وكالات
نشر في: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 8:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 8:54 م

أكدت حركة حماس الفلسطينية فشل الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في "اغتيال أعضاء الوفد المفاوض"، فيما أعلنت سقوط 5 من أعضائها جراء الاستهداف الإسرائيلي.

وأضافت الحركة في بيان أن "محاولة الاحتلال الغادرة اغتيال وفد حركة حماس المفاوض في الدوحة، جريمة بشعة وعدوان سافر، وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأوضحت أن الضحايا هم جهاد لبد (أبو بلال)، مدير مكتب خليل الحية، وهمام الحية (أبو يحيى)، نجل خليل الحية، والمرافقون عبد الله عبد الواحد (أبو خليل)، ومؤمن حسونة (أبو عمر)، وأحمد المملوك (أبو مالك).

