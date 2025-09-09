الرئيس الفرنسي يعين وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو رئيسا جديد للوزراء

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء في فرنسا وكلفه بالعمل على الفور على دفع الأحزاب السياسية المنقسمة في البلاد للاتفاق على ميزانية أحد أكبر الاقتصادات في العالم.

يذكر أن ليكورنو (39 عاما)، هو أصغر وزير دفاع في تاريخ فرنسا ومهندس تعزيز القوات العسكرية حتى عام 2030، بسبب حرب روسيا في أوكرانيا. وأصبح ليكورنو وهو من الموالين لـ"ماكرون" منذ فترة طويلة، رئيس وزراء فرنسا الرابع في أقل من عام.

وانضم المحافظ السابق ليكورنو إلى حركة ماكرون الوسطية في عام 2017، وقد شغل مناصب في السلطات المحلية والأقاليم الخارجية وأثناء "النقاش الكبير" لماكرون مع السترات الصفراء، حيث تمكن من إدارة الغضب الجماعي بالحوار.

ويعكس صعود ليكورنو طبيعة ماكرون لمكافأة الولاء، ولكن أيضا الحاجة إلى الاستمرارية حيث أن المواجهات المتكررة بسبب الميزانية أطاحت بأسلافه وتركت فرنسا في حالة اضطراب.