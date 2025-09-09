ديانج يشارك في هزيمة مالي أمام غانا بتصفيات المونديال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، في هزيمة منتخب بلاده من نظيره منتخب غانا في تصفيات كأس العالم.

وانتصر منتخب غانا على مالي مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهد تشكيل مالي الأساسي تواجد النجم الدولي أليو ديانج، قائد المنتخب المالي في مباراة الليلة.

منتخب مالي انتصر في الجولة السابعة على منتخب جزر القمر بنتيجة 3-0 في لقاء شهد تواجد أليو ديانج أيضًا، بينما تعادل غانا مع تشاد بنتيجة 1-1.

وبهذه النتيجة، وصل منتخب غانا لصدارة جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد رفاق أليو ديانج عند النقطة الـ12 في المركز الرابع.