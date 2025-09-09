إصابة أبرز داعمة إعلامية للكرملين مارجاريتا سيمونيان بمرض خطير

كشفت الصحفية والمراسلة التلفزيونية الروسية البارزة مارجاريتا سيمونيان، أنها خضعت لعملية جراحية، وأنها تعاني من مرض خطير، خلال منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الثلاثاء.

وقالت سيمونيان في منشورها: "منذ بضع ساعات أفقت من التخدير، وأنا بالفعل أتناول لوحا من الشوكولاتة.. لا تزال الكتابة تمثل عبئا علي بعض الشيء.. أعرب لكم جميعا عن امتناني، لكل من قلق علي وصلى من من أجلي.. أحب وأقدر كل واحد منكم".

واختتمت منشورها: "كل ما يحدث لي الآن بيد الله.. سأكرس إيماني به".

وأشارت أمس الأول الأحد، إلى إصابتها بـ"مرض خطير ومروع" لأول مرة أثناء ظهورها على شاشة التلفاز.

وأضافت أنها غير متأكدة مما إذا كانت ستظهر على الشاشة مرة أخرى.

يشار إلى أن سيمونيان "45 عاما"، هي رئيسة تحرير مجموعة البث الحكومي "روسيا سيفودنيا" و"آر تي"، المعروفة سابقاً باسم "روسيا اليوم"، والتي تبث برامجها بمجموعة من اللغات.

وينظر إلى "آر تي" على نطاق واسع في الغرب على أنها منفذ دعاية للكرملين.

ووضعها الاتحاد الأوروبي، على قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات التي تم إدراجها في قائمة منذ الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير 2022.