قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنّ الهجوم على قادة حماس في الدوحة كان قرارا إسرائيليا بالكامل، مشيرا إلى أنه لا يستبعد شن المزيد من الضربات عليهم «أينما كانوا».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة عن الهجوم على قادة حماس، الذي وقع في الدوحة الثلاثاء، بحسب وكالة معا.

وكان نتنياهو أدلى بتصريح مشابه في أعقاب الهجوم، عندما قال إن إسرائيل هي من خططت ونفذت الهجوم، وتتحمل كامل المسئولية عنه.

واعتبر أن هناك نفاقا بشأن إدانة إسرائيل بعد الهجوم على الدوحة.

ورغم أن حركة حماس أعلنت نجاة قادتها البارزين من الهجوم، فإن نتنياهو أكد أنه لا يمكن القول إن الغارات على الدوحة قد فشلت.

وتابع: «لم ننته بعد من تلقي التقارير النهائية عن قادة حماس في الدوحة»، وقال إن هجوم الدوحة رسالة للمقاومة الفلسطينية بأنهم يمكنهم الاختباء لكن لا يمكنهم الهرب.

من جهة أخرى، أثنى نتنياهو على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة إيران في يونيو الماضي، وقال إن ذلك كان رسالة من واشنطن مفادها الدفاع عن نفسها وعن حلفائها.

واعتبر أن الولايات المتحدة أفضل حليف لإسرائيل، مضيفا: «تحالفنا مع الولايات المتحدة في أفضل أحواله اليوم، وترامب صديق عظيم لإسرائيل».