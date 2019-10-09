 نوران جوهر تتأهل إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش - بوابة الشروق
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نوران جوهر تتأهل إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

إبراهيم سعيد
نشر فى : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 2:30 ص | آخر تحديث : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 2:30 ص
انضمت نوران جوهر، لاعبة المنتخب الوطني، إلي قائمة المصريات اللاتي تأهلن أمس، الثلاثاء، إلي دور ربع النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، التي تقام في الفترة من ٥ إلي ١٢ أكتوبر الحالي بمدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
 
وفازت "جوهر" علي نظيرتها المصرية سلمي هاني، بنتيجة ٣/٠، لتنضم إلي المصريات رنيم الوليلي وروان العربي ونور الطيب، اللاتي سوف يخضن غدًا، الأربعاء، دور ربع النهائي.
 
من المعروف أن بطولة أمريكا المفتوحة سيدات تعتبر من ضمن أكبر بطولات موسم الإسكواش، وهي بطولة بلاتينية، يصل مجموع جوائزها هذا العام إلي ١٦٨ ألف دولار.

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