نوران جوهر تتأهل إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

انضمت نوران جوهر، لاعبة المنتخب الوطني، إلي قائمة المصريات اللاتي تأهلن أمس، الثلاثاء، إلي دور ربع النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، التي تقام في الفترة من ٥ إلي ١٢ أكتوبر الحالي بمدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

انضمت نوران جوهر، لاعبة المنتخب الوطني، إلي قائمة المصريات اللاتي تأهلن أمس، الثلاثاء، إلي دور ربع النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، التي تقام في الفترة من ٥ إلي ١٢ أكتوبر الحالي بمدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

انضمت نوران جوهر، لاعبة المنتخب الوطني، إلي قائمة المصريات اللاتي تأهلن أمس، الثلاثاء، إلي دور ربع النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، التي تقام في الفترة من ٥ إلي ١٢ أكتوبر الحالي بمدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفازت "جوهر" علي نظيرتها المصرية سلمي هاني، بنتيجة ٣/٠، لتنضم إلي المصريات رنيم الوليلي وروان العربي ونور الطيب، اللاتي سوف يخضن غدًا، الأربعاء، دور ربع النهائي.

وفازت "جوهر" علي نظيرتها المصرية سلمي هاني، بنتيجة ٣/٠، لتنضم إلي المصريات رنيم الوليلي وروان العربي ونور الطيب، اللاتي سوف يخضن غدًا، الأربعاء، دور ربع النهائي.

وفازت "جوهر" علي نظيرتها المصرية سلمي هاني، بنتيجة ٣/٠، لتنضم إلي المصريات رنيم الوليلي وروان العربي ونور الطيب، اللاتي سوف يخضن غدًا، الأربعاء، دور ربع النهائي.