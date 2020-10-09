الصحة الرومانية: تسجيل 3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصحية في رومانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي جديد سجلته البلاد منذ بداية تفشي الوباء لأول مرة على أراضيها.

وذكرت وزارة الصحة الرومانية في بيان نقلته صحيفة "رومانيا جورنال" على موقعها الالكتروني) أن البلاد سجلت في الوقت ذاته وفاة 55 حالة من جراء الإصابة بالفيروس.. فيما تمركزت أعلى نسب الإصابة الجديدة في العاصمة بوخاريست وسبع مقاطعات أخرى في البلاد.

وأضاف البيان "أنه بشكل عام، بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي في رومانيا 148 ألفا و886 حالة، فيما سجلت البلاد تعافي 114 ألفا و792 بشكل تام.. وبلغ إجمالي الوفيات 5299 حالة".. مشيرا إلى أن هناك 8772 مصابا بـ "كورونا" في المستشفيات المختلفة بالدولة الواقعة في شرق أوروبا لتلقي العلاج اللازم، منهم 613 في وحدات العناية المركزة.