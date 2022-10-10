 تحول الدعاء إلى نعي.. حزن في المنوفية لوفاة طبيب عقب احتجازه بالعناية المركزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحول الدعاء إلى نعي.. حزن في المنوفية لوفاة طبيب عقب احتجازه بالعناية المركزة

مروة حماد
نشر في: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 11:45 م | آخر تحديث: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 11:45 م

تسود حالة من الحزن بين شباب الأطباء والمجتمع الطبي بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، عقب الإعلان عن وفاة الطبيب عبد الرحمن صلاح الأول على الدفعة الـ٣٤.

جاء ذلك عقب أيام من احتجازه في العناية المركزة، حيث تعرض لوعكة صحية أدت إلى فقدانه الوعي واحتجازه في العناية المركزة، وتوالت دعوات الشفاء له، حيث إنه كان معروفا بين زملائه بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع.

وتحولت دعوات الشفاء إلى دعوات بالرحمة والمغفرة، وعبارات النعي والرثاء، لزميلهم الذين وصفوه بأنه كان "ملاكا يمشي على الأرض".

وأكد زملاؤه أن عبد الرحمن كان أول دفعته في بكالوريوس الطب والجراحة، والطالب المثالي للدفعة، وأنه كان في هذا الأسبوع سيختار التخصص الذي سيكمل فيه تخصصه الطبي، إلا أن اختاره الله "رحم الطالب والطبيب المثالي".

وسيشع غدا الجثمان عقب صلاة الظهر من مسجد الفرقان بشارع الاستاد إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بقرية السكرية بطريق طنطا شبين الكوم.

وأصدرت كلية الطب بيانا تنعى فيه الطبيب الراحل جاء كالآتي: "البقاء لله والدوام لله، بمزيد من الحزن والأسى تنعى كلية الطب جامعة المنوفية الطبيب عبد الرحمن صلاح، الطالب الأول على دفعة 34، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يجعل فترة مرضه في ميزان حسناته".

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