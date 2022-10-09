وزارة الصحة تنفي اكتشاف أي حالة مصابة بشلل الأطفال

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لاكتشاف أي حالة مصابة بشلل الأطفال في مختلف محافظات الجمهورية أو في مجاري المياه أو الصرف الصحي.

وأوضح المتحدث، في تصريح اليوم الأحد، أن الرسالة الصوتية المتداولة ليس لها أساس من الصحة، ولم يتم رصد أي حالات مصابة بشلل الأطفال في أي محافظة.

وتابع أنه تم تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض خلال عام 2006.

وقال: "مصر لديها نظام قوي من برنامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعّال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض، كما تطلق الوزارة الحملات القومية والمحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال كإجراء متبع تقوم به الوزارة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، حيث تم إجراء 3 حملات خلال عام 2021".

وأشار إلى أنه إجمالي ما تم تنفيذه من حملات تطعيم شلل الأطفال خلال الـ5 سنوات الماضية بلغ 9 حملات.