عضو بمبادرة ابدأ: حصر كل هذه المشكلات الصناعية لوضع خطة فعلية لتطوير القطاع

قال محمد عبد السميع عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعات "ابدأ"، إن المبادرة ستعمل على تحقيق التكامل بين جهود الدولة وتدعم الصناعات وتقلل الاستيراد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "MBC مصر"، مساء السبت، أن المبادرة تستهدف توفير فرص عمل وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوطين الصناعات الحديثة.

وأشار إلى أنه تم جمع كل البيانات المتاحة عن قطاع الصناعة وحجم الصادرات وحجم العمالة الموجودة بها، لافتا إلى إجراء زيارات ميدانية للمصانع على مدار الأشهر الستة الماضية.

ونوه بأن الجولات شملت كل أنواع المصانع التي تواجه تحديات بعينها، أو ما إذا كانت تعاني من تعثرات مالية أو تواجه مشكلة في الإنتاج.

وأكّد أن حصر كل هذه المشكلات استهدف وضع خطة فعلية لتطوير القطاع.

وكانت مؤسسة "حياة كريمة"، قد أطلقت مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية "ابدأ"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتهدف المبادرة، للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات.

وكان الرئيس السيسي قد أعلن في حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك في أبريل الماضي، عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأً"، كمبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية.

وفي كلمته آنذاك، وجه الرئيس بتقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين أوضاع المخالفين، وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.